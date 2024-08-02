"ماحدش يصورني" .. مرتضى منصور يشعل التواصل بفيديو أثناء الصلاة

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بفيديو غريب، أثار رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور الجدل في مصر بسبب إشارات وجهها لمصورين خلال تأديته الصلاة في عزاء شقيقته.

وكشف الفيديو الذي راج بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور مرتضى منصور وهو يؤدي الصلاة بعد الانتهاء من تلقيه واجب العزاء في شقيقته التي توفيت إثر حادث سير مروع.

وخلال الصلاة، وجه منصور إشارات بيديه لعدد من المصورين كانوا يقومون بتصويره خلال الصلاة، ملوحا لهم بإشارة الرفض لما يفعلونه وبإشارات أخرى تطالبهم بالابتعاد عنه حتى ينتهي من صلاته.

وأثار الفيديو جدلا واسعا حول مشروعية ما فعله منصور من عدمه.

وكان رئيس نادي الزمالك السابق قد أقام، مساء أمس الخميس، مراسم عزاء لشقيقته الصغرى دعاء التي توفيت إثر إصابتها في حادث سير مروع بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين جنوب الجيزة.

وأمرت النيابة بحبس السائق المتسبب في الحادث.