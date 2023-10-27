هل بدأ الاجتياح؟.. هذا ما يجري في غزة

منذ إعلان حركة حماس قبل ساعات، شن إسرائيل أعنف قصف من مختلف الجبهات على قطاع غزة، بقي السؤال الأبرز كامن فيما إذا كان الاجتياح البري قد بدأ فعلاً أم لاء.

فقد شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الجمعة، على أن القصف الإسرائيلي العنيف على غزة ما هو إلا "بداية التوغل".

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في حين أكد مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية مارك ريجيف، أن العملية العسكرية في غزة مستمرة، دون إيضاح مزيد من التفاصيل سوى أنه توعد بأن إسرائيل ستجعل حماس تدفع الثمن اعتبارا من الليلة، وفق زعمه.

إلا أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، قال إن ما يجري هو مجرّد توسيع للعمليات وتحركات إسرائيلية عسكرية مكثفة، ولا علاقة له بالعملية البرية، مشدداً على أن توسيع العمليات البرية في غزة ليس اجتياحاً رسمياً.

بدوره، نقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسؤولين إسرائيليين اثنين، أن مجلس الحرب الإسرائيلي قرر توسيع العمليات البرية في غزة بعد وصول المحادثات بشأن إطلاق سراح الأسرى إلى طريق مسدود.

ماذا حدث في غزة مساء الجمعة؟

كثّفت تل أبيب غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة مساء الجمعة، في هجوم اعتبر الأعنف منذ بداية الحرب.

فيما شهدت شبكة الإنترنت انقطاعات واسعة، إضافة لانقطاع تام بالتيار الكهربائي.

مشاهد مباشرة لقصف إسرائيلي عنيف على مناطق عدة في شمال قطاع #غزة

#العربية pic.twitter.com/bGnbg1jI3s — العربية (@AlArabiya) October 27, 2023

كما عاش قطاع غزة قصفاً إسرائيلياً غير مسبوق من عدة مناطق، بحراً وبراً وجواً، حيث توغّلت عدة دبابات على أكثر من محور.

في حين نفّذت الطائرات الإسرائيلية هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق القطاع.

كذلك هاجم الجيش الإسرائيلي مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع.

حماس: جاهزون ومستعدون

بالمقابل، أعلنت حركة حماس أنها أطلقت مساء الجمعة رشقات صاروخية في اتجاه إسرائيل ردا على المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.

كما أكدت الحركة عبر مسؤولها الرفيع عزت الرشق مساء الجمعة، عبر قناته على تلغرام، على أنها قواتها مستعدة وجاهزة في حال شنت إسرائيل أي هجوم بري على غزة.

قصف إسرائيلي عنيف جدا على شمال قطاع غزة

وأضاف إذا ما قرر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتياهو الدخول إلى غزة الليلة برا فحماس جاهزة، مضيفا أن "أشلاء جنوده ستبتلعها الأرض"، وفق تعبيره.

وذكرت أن الصواريخ أطلقت باتجاه تل أبيب ووسط إسرائيل وشمال الضفة الغربية.

وأعلنت كتائب القسام "الجناح العسكري للحركة، أنها تخوض "اشتباكات عنيفة" مع قوات إسرائيلية في غزة.

بينما أفادت القناة الرسمية الإسرائيلية "كان"، بأن ما يحري يعدّ أقوى ضربات إسرائيلية على قطاع غزة منذ بدء الحرب.

سر التوغلات

ووسط تضارب المعلومات هذا، تحدّث محللون إسرائيليون لوسائل إعلام أميركية، عن أن التوغلات المستمرة للقوات الإسرائيلية تهدف لتوفير تدريب إضافي للقوات الإسرائيلية التي ستقتحم غزة وكذلك من أجل أن تتعود على المنطقة والتحديات المحتملة.

كما لفتوا إلى أن القوات الإسرائيلية تحاول كذلك إرهاق واستنزاف عناصر حركة حماس، وإخراجهم من الأنفاق تحت الأرض.

كذلك أوضح أنها تصب ضمن "الحرب النفسية" التي تعتمدها إسرائيل لمواجهة حماس حيث أنها تجعلها تترقب الهجوم الشامل.

يذكر أن إسرائيل تواصل قصف القطاع لليوم الثاني والعشرين على التوالي بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس وفصائل فلسطينية على بلدات ومعسكرات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.