إسرائيل: سنسمح بإدخال مساعدات لغزة

بعد تعنّت إسرائيلي دام أسابيع، رفضت فيه تل أبيب إدخال المساعدات لقطاع غزة ونجدة المواطنين الفلسطينيين، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيسمح بدخول شاحنات محملة بالطعام والمياه والأدوية إلى القطاع المحاصر.

انقطاع الاتصالات يعرقل المهمة

ولم يقدم الجيش في بيانه مزيداً من التفاصيل، إلا أن هذا الإعلان الإسرائيلي أتى بعد ساعات من دخول القافلة السادسة للمساعدات الفلسطينية عبر معبر رفح البري، حيث تم حتى الآن عبور 84 شاحنة.

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وعلى الرغم من هذه التطورات، فإن الهلال الأحمر المصري أعلن، السبت، أن قيام إسرائيل بقطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة عرقل دخول 10 شاحنات من المساعدات الطبية والإنسانية ضمن الدفعة السادسة إلى القطاع، بسبب انقطاع التواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

وقال رائد عبد الناصر، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء في بيان، إن 10شاحنات من المساعدات ضمن الدفعة السادسة أنهت إجراءات التفتيش في معبر العوجا، وكان من المقرر أن تدخل غزة اليوم لكن لم يتم إدخالها إلى غزة بسبب عدم القدرة على التواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وممثلي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) لاستلامها.

كما أضاف أن 20 شاحنة من المساعدات عبرت صباح السبت إلى معبر العوجا لإنهاء إجراءات التفتيش، تم تسليم 10 منها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني بعد الانتهاء من تفتيشها.

وتابع عبدالناصر أن الشاحنات العشر المتبقية تأخرت في التفتيش، وعقب الانتهاء من تفتيشها لم نستطع حتى الآن التواصل مع أي جهة لاستلامها.

كل السبل انقطعت

يشار إلى أن المساعدات كانت تضمنت مواد إغاثية وغذائية وطبية، فضلا عن الأدوية ومستلزمات القطاع الطبي والعمليات الجراحية.

أما التواصل، فقد انقطعت كل سبل الاتصالات بعد أعنف ليلة من القصف الإسرائيلي منذ اندلاع الصراع في السابع من أكتوبر، والتي تزامنت مع إعلان الجيش الإسرائيلي دخول قوات عسكرية إلى المنطقة الشمالية من قطاع غزة وتوسيع نطاق العمليات البرية، فجر السبت.

وقال شهود إن الطريقة الوحيدة المتبقية للاتصالات بين عدد محدود جدا من الناس تعتمد على التقاط الإشارة من الشبكات الإسرائيلية، وفق ما أفادت وكالة أنباء العالم العربي (AWP) نقلا عن بعض الفلسطينيين الذين تمكنت من التواصل معهم داخل القطاع المحاصر.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه انتقل إلى مرحلة جديدة من حربه مع حماس في غزة، في الوقت الذي واصلت فيه القوات البرية عملياتها في القطاع الفلسطيني الذي يتعرض للقصف.