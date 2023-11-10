دبابات إسرائيل وسط مربع المستشفيات.. آلاف محاصرون بلا كهرباء

بعدما أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة اليوم أن إسرائيل قصفت القطاع بنحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة، بمتوسط 87 طنا من المتفجرات لكل كيلومتر مربع، عاد وأكد أن الدبابات الإسرائيلية وصلت فعلاً إلى محيط مربع المستشفيات في المدينة.

أكثر من 6 آلاف نازح

وأضاف رئيس المكتب سلامة معروف في تصريح لـ"العربية" الجمعة، أن التوغل الإسرائيلي في تلك المنطقة خلّف أكثر من 6 آلاف نازح.

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كما تابع أن القوات الإسرائيلية طالبت بإخلاء المنطقة من النازحين بعد أن قطعت الكهرباء.

وأشار أن هذه الخطوة تأتي في سياق السلوك الإسرائيلي بإكمال "المحرقة" التي بدأها في غزة منذ 35 يوماً، في إشارة منه إلى الحملة العنيفة على القطاع.

ولفت إلى أن الحصار الإسرائيلي استهدف مربع مستشفيات الذي يضم "الرنتيسي والنصر والعيون والصحة النفسية أيضا"، قاطعاً عنهم التيار الكهربائي.

وأضاف أن تلك المنطقة تضم العديد من المدارس والمباني السكنية.

فيما قصفت القوات الإسرائيلية مناطق عدة في القطاع اليوم، بحسب ما أكد سابقا مراسل العربية/الحدث. وأوضح أن الدبابات الإسرائيلية وصلت لأول مرة إلى وسط قطاع غزة، قرب مستشفى الرنتيسي.

وأظهرت صور حصلت عليها العربية تلك الدبابات تتقدم لأول مرة في محيط الرنتيسي.

وأضاف المكتب أن أكثر من 50% من الوحدات السكنية في غزة تضررت جراء غارات وقصف إسرائيل في حين هُدمت كليا 40 ألف وحدة سكنية.

كما أشار في بيان إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى خسائر قدرها ملياري دولار فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالمباني والأبراج السكنية، بينما تعرضت البنية التحتية لأضرار بنحو مليار دولار.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن حوالي 9500 صاروخ أطلق على إسرائيل منذ السابع من أكتوبر تم اعتراض معظمها، لكنه أكد أن عددها "تراجع بشكل كبير" منذ أكوبر وبدء العمليات العسكرية البرية في القطاع.

مباشر من #العربية | قوات إسرائيلية بمربع المشافي الذي يضم "الرنتيسي والنصر والعيون والصحة النفسية" في #غزة https://t.co/EpLXZFsjkS — العربية (@AlArabiya) November 10, 2023

ضربوا العيادات الخارجية

كذلك، استهدف القصف الإسرائيلي اليوم مبنى العيادات الخارجية داخل مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وكانت إسرائيل كثفت خلال الساعات الماضية ضرباتها على محيط 3 مستشفيات (الشفاء والرنتيسي والإندونيسي) بغية إفراغ تلك المناطق في مدينة غزة من المدنيين الفلسطينيين الذين لجأوا منذ أسابيع إلى باحات المستشفيات للاحتماء من القصف.

في حين أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة اليوم أن إسرائيل قصفت القطاع بنحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة، بمتوسط 87 طنا من المتفجرات لكل كيلومتر مربع. وأضاف أن أكثر من 50 في المئة من الوحدات السكنية في غزة تضررت جراء غارات وقصف إسرائيل في حين هُدمت كليا 40 ألف وحدة سكنية.

كما أشار في بيان إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى خسائر قدرها ملياري دولار فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالمباني والأبراج السكنية، بينما تعرضت البنية التحتية لأضرار بنحو مليار دولار.

صور وصول الدبابات الإسرائيلية إلى محيط مستشفى الرنتيسي وسط مدينة غزة

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أمس فتح ممرين آمنين لمدة 4 ساعات يوميا من أجل خروج من تبقى من الفلسطينيين في شمال غزة إلى جنوبها.

أتى ذلك، فيما يتكدس مئات آلاف النازحين في جنوب القطاع الصغير المحاصر في ظل ظروف كارثية وسط شح في الماء وإقفال للمخابز أو انقطاع الوقود. وتنضم إليهم يوميا حشود من الرجال والنساء الذين يفرون سيرا على الأقدام

وقد بلغ عدد النازحين من المناطق الشمالية 1,6 مليون شخص من أصل تعداد سكاني قدره 2,4 مليون نسمة في القطاع، بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

أما الحرب التي تفجرت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة بعدما نفذ مقاتلو حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر هجوما مباغتاً على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، فأسفرت عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 241، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

فيما شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية مكثفة وقصفا عنيفا على القطاع المحاصر، ما أسفر عن مقتل حوالي 11 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.