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الطالبة الفلسطينية شيماء أحمد عبد المعطي
خاص

امتياز وسط الحرب.. فلسطينية تناقش مشروع تخرجها بأحد الخيام

القاهرة - العربية.نت
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وسط الحرب في غزة، قررت طالبة فلسطينية بكلية العلوم التربوية في جامعة القدس المفتوحة مناقشة مشروع تخرجها بإحدى الخيام في منطقة البريج جنوب القطاع.

وناقشت شيماء أحمد عبد المعطي، مشروعها، بعنوان "استراتيجيات إدارة المواهب القيادية مدخلاً لتعزيز رأس المال الفكري"، مع عدد من أساتذتها عبر الإنترنت.

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فيما حصلت على درجة امتياز في تخصص الإرشاد والصحة النفسية.

متابعة أول بأول

وفي تصريحات لـ"العربية.نت"، قالت شيماء إنها قررت ألا تضيع فرصة إتمام المرحلة الجامعية في الموعد المحدد رغم توقف الدراسة بسبب الحرب.

كما أضافت أنها تواصلت مع أساتذتها في الضفة الغربية "للتحدث معهم عن تفاصيل محاولاتي العودة للدراسة. فقدموا لي كافة أشكال الدعم، وطلبوا مني التواصل معهم عبر الإنترنت. وأرسلوا لي روابط تعليمية واستمروا في متابعتي أول بأول".

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كذلك أردفت أنها نزحت مع عائلتها "من الجنوب إلى منطقة البريج في غزة وتواصلت مرة أخرى مع أستاذتي وقمت بمناقشة مشروع تخرجي. بعدها حصلت على درجة الامتياز في تخصص الإرشاد والصحة النفسية".

فيما ختمت قائلة إن والدها كان مشرف أيضاً ويناقش رسالتها وكان يشجعها بالاستمرار رغم صعوبة الاتصال وعدم توفر الإنترنت والمناخ المناسب.

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