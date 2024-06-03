مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
Displaced Palestinians walk along a devastated street as others gather at a water point to fill their jerricans in Khan Younis in the southern Gaza Strip on May 16, 2024. (AFP)
من قطاع غزة
خاص

أميركا: نعمل على ألا يكون لحماس أي دور في حكم غزة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

في ظل الحديث المتواصل عن "اليوم التالي" في غزة، أكدت الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، أنها ترى دورا للسلطة الفلسطينية في مستقبل حكم غزة، مشيرة إلى أنها تعمل على ألا يكون لحركة حماس أي دور في حكم القطاع المحاصر.

حماس: أي اتفاق لا يلبي شروطنا لن نتعامل معه غزة تحت النار خاص حماس: أي اتفاق لا يلبي شروطنا لن نتعامل معه

كما قال المتحدث باسم الخارجية لمراسلة "العربية/الحدث" في واشنطن، إن إصلاح السلطة الفلسطينية وتنشيطها في مصلحة الفلسطينيين وإسرائيل.

وتابع "نعمل على ألا يكون لحماس أي دور في حكم غزة مجددا".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قال أمس الأحد، إن إسرائيل لن تقبل استمرار حركة حماس في حكم قطاع غزة في أي مرحلة خلال عملية إنهاء الحرب، وإن إسرائيل تبحث في أمر بدائل لحماس.

وأضاف غالانت في بيان "بينما ننفذ عملياتنا العسكرية المهمة، تعمل مؤسسة الدفاع في الوقت نفسه على دراسة جهة حاكمة بديلة لحماس".

كما أضاف "سنعزل مناطق (في قطاع غزة) وسنبعد عناصر حماس من تلك المناطق، وننشر قوات ستمكن من تشكيل حكومة بديلة.. بديل يهدد حماس".

وكان العديد من المعلومات ألمحت سابقاً إلى أن واشنطن تضغط من أجل تشكيل سلطة فلسطينية جديدة، بعيدة عن الاتهامات بالفساد أو الترهل، من أجل توحيد الضفة الغربية بغزة وتولي الحكم فيهما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، التي تفجرت في السابع من أكتوبر الماضي إثر الهجوم الذي شنته حماس.

فيما أكدت السلطة الفلسطينية أن أي حكومة جديدة لن تكون فصائلية، في إشارة إلى استبعاد حماس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط