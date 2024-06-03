حماس: أي اتفاق لا يلبي شروطنا لن نتعامل معه

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على الرغم من الجهود الأميركية الهادفة إلى حث إسرائيل على المضي قدماً في الصفقة الجديدة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، أعلنت الحركة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن أي اتفاق لا يلبي شروط حماس لن يتم التعامل معه.

وقال وليد الكيلاني مسؤول الإعلام في حركة حماس في بيروت لـ"العربية/الحدث": "لدينا مطالب أساسية وهي انسحاب إسرائيل من غزة وعودة النازحين"، مضيفاً "أي اتفاق لا يلبي شروطنا لن نتعامل معه".

كما قال "مستعدون للتعامل بشكل إيجابي مع مقترح جو بايدن".

وتابع الكيلاني بالقول إن إسرائيل هي من ترفض اتفاق وقف النار والكرة في ملعبها، مشيرا إلى أن إسرائيل تناقض نفسها بالاستمرار في الحرب والتفاوض على المحتجزين.

كما قال "وافقنا في السابق على مقترح الوسطاء وإسرائيل ردت باجتياح رفح".

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم حركة حماس أن من سيحكم غزة هو من سيختاره الفلسطينيون وليس إسرائيل.

3 مراحل

يذكر أن بايدن كان أعلن، الجمعة الفائت، أن إسرائيل قدمت اقتراحاً شاملاً جديداً يتضمن خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى، لافتاً إلى أنها تنفذ على 3 مراحل.

إذ تقضي المرحلة الأولى بإطلاق سراح ما يقارب 33 أسيراً، من النساء والجرحى، مقابل مئات الفلسطينيين.

في حين تتضمن المرحلة الثانية إطلاق كامل الأسرى الإسرائيليين من ضمنهم الجنود، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى مناطقهم، فضلاً عن انسحاب القوات الإسرائيلية من تلك المناطق.

ثم وقف نهائي للقتال والانسحاب التام للجيش الإسرائيلي من كامل غزة، ليتم في المرحلة الثالثة والأخيرة بحث إعادة إعمار القطاع المدمر.

وتتواصل المساعي الدولية والإقليمية من أجل دفع إسرائيل وحركة حماس إلى الموافقة على الاقتراح الأميركي لوقف النار في غزة، وسط ارتفاع ومعارضة بعض الأصوات الإسرائيلية المتطرفة، والمعترضة على مهادنة الحركة.