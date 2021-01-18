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أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال

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دبي- العربية.نت

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أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، اليوم الاثنين، أمرا بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، والوزراء، والتي تم تقديمها الأسبوع الماضي، واستمرارهم في تصريف العاجل من الأمور في مناصبهم لحين تشكيل الوزارة الجديدة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

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أتى ذلك، بعد أن قدم الشيخ صباح الخالد الصباح، الأربعاء الماضي، استقالة الحكومة لأمير البلاد، إثر استقالة الوزراء، الذين أرجعوا قرارهم هذا إلى "ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة".

طلب استجواب

وكان 3 نواب في البرلمان، الذي تم انتخابه في ديسمبر الماضي، تقدموا بطلب استجواب لرئيس الحكومة في الخامس من يناير الجاري، يتهمونه فيه بعدم التعاون مع مجلس الأمة.

وحظي هذا الطلب بدعم من نحو 34 من النواب الآخرين، الذين أعلنوا نيتهم تأييد الاستجواب، وهو ما يعني أن 37 نائبا من أصل خمسين يؤيدون استجواب رئيس الحكومة.

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