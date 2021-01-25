سلطان عُمان يعيد تنظيم مجلسي الدفاع والأمن الوطني

أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، الاثنين، ثلاثة مراسيم سلطانية. وقضى المرسوم الأول بإعادة تنظيم مجلس الدفاع، والثاني بإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني، والثالث بإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية.

وجاء في مرسوم إعادة تنظيم مجلس الدفاع:

المادة الأولى: يشكل مجلس الدفاع برئاسة السلطان القائد الأعلى، وعضوية كل من:

- نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.

- وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.

- رئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني.

- رئيس جهاز الأمن الداخلي.

- المفتش العام للشرطة والجمارك.

- رئيس أركان قوات السلطان المسلحة

المادة الثانية: دون الإخلال باختصاصاته الأخرى المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، يختص مجلس الدفاع بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها، وينعقد عند الحاجة إلى إعلان التعبئة العامة.

مجلس الأمن الوطني

وورد في نص مرسوم إعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني:

المادة الأولى: يشكل مجلس الأمن الوطني برئاسة السلطان القائد الأعلى، وعضوية كل من:

- وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى

- رئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني

- رئيس جهاز الأمن الداخلي

- المفتش العام للشرطة والجمارك.

- رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

ويجوز للمجلس طلب حضور من يراه من غير الأعضاء.

المادة الثانية: يختص مجلس الأمن الوطني بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالأمن الوطني.

المادة الثالثة: ينعقد مجلس الأمن الوطني برئاسة السلطان القائد الأعلى في الحالات التي يقدرها، وفي غير تلك الحالات يكون برئاسة وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.

المادة الرابعة: يكون لمجلس الأمن الوطني أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.

المادة الخامسة: يعاون مجلس الأمن الوطني في ممارسته اختصاصاته أمانة عامة، تتبع المكتب السلطاني، وعدد من اللجان تتبع المجلس، ويصدر بتنظيم عمل الأمانة العامة وتحديد اختصاصات الأمين العام وتشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها، قرار من وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.

وتضمن مرسوم إجراء ترقيات وتعيينات عسكرية ما يلي:

المادة الأولى: يرقى العميد الركن ناصر بن صالح بن سعود المعولي إلى رتبة لواء ويعين أمينا عاما لمجلس الأمن الوطني في المكتب السلطاني.

المادة الثانية: يرقى العميد الركن سليمان بن خالد بن سليمان الزكواني إلى رتبة لواء ويعين أمينا عاما للشؤون العسكرية في المكتب السلطاني.

المادة الثالثة: يرقى العميد الركن سالم بن علي بن بدر الحوسني إلى رتبة لواء ويعين قائدا للحرس السلطاني العماني.

المادة الرابعة: يرقى العميد الركن مسلم بن محمد بن تمان جعبوب إلى رتبة لواء ويعين قائدا لقوة السلطان الخاصة.

المادة الخامسة: يعين اللواء عبدالله بن علي بن حمد الحارثي مساعدا للمفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات.

المادة السادسة: يرقى العميد خليفة بن علي بن ناصر السيابي إلى رتبة لواء ويعين مساعدا للمفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية.