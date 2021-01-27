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رسالة ردع لإيران.. قاذفات أميركية مجدداً فوق الخليج

قاذفة بي 52 الأميركية (أرشيفية- فرانس برس)
قاذفة بي 52 الأميركية (أرشيفية- فرانس برس)

رسالة ردع لإيران.. قاذفات أميركية مجدداً فوق الخليج

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دبي- العربية.نت

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عادت مجددا القاذفات الأميركية " B-52" للتحليق فوق الخليج العربي في رسالة رد لإيران على ما يبدو. وأكدت القيادة الأميركية الوسطى أن تحليق قاذفات بي 52 في الشرق الأوسط تهدف لإظهار مدى الحزم الأميركي.

كما أضافت في بيان اليوم الأربعاء أن واشنطن ملتزمة بأمن الشركاء والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

ردعاً لإيران.. قاذفات أميركا في أولى مهامها فوق الخليج إيران ردعاً لإيران.. قاذفات أميركا في أولى مهامها فوق الخليج

تمسك بسياسة الردع

فيما أكد مسؤول أميركي لصحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق اليوم، أن القوات الأميركية متمسكة بموقف دفاعي دائم لردع أي عدوان في المنطقة وتعزيز الأمن الإقليمي وطمأنة الحلفاء.

كما اعتبرت الصحيفة الأميركية أن تحليق قاذفة القنابل B-52 مجددا فوق الخليج العربي، استعراض للقوة ضد إيران.

قاذفة بي 52 الأميركية (أرشيفية- فرانس برس)
قاذفة بي 52 الأميركية (أرشيفية- فرانس برس)

وأوضحت أن تلك الطلعة الجوية هي السادسة منذ نوفمبر عبر قاذفة ثقيلة، والثالثة منذ يناير، ما يؤكد أن الولايات المتحدة تهدف إلى ردع طهران، بينما لم يحسم الرئيس الأميركي جو بايدن سياسته بعد تجاه طهران.

يذكر أنه خلال الأشهر الماضية عززت واشنطن وجودها العسكري في الشرق الأوسط في عرض للردع شمل إرسال قاذفات B-52 ذات القدرة النووية أكثر من مرة، والإعلان عن عبور غواصة نووية بالقرب من الخليج العربي، وتمديد إقامة حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" في المنطقة.

وفي يناير تكثفت تلك الطلعات الجوية، على ضوء المخاوف والمعلومات الاستخبارية من إمكانية قيام طهران بأي عملية انتقامية في الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بغارة أميركية في محيط مطار بغداد في يناير 2020.

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