.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

نتنياهو: علاقتنا مع الإمارات وصلت مرحلة اللاعودة

هل يدفع انعدام الثقة بين نتنياهو وغانتس إلى انتخابات مبكرة؟
رئيسُ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو: علاقتنا مع الإمارات وصلت مرحلة اللاعودة

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد رئيسُ الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، أن الوقفَ المؤقت الذي أعلنته واشنطن لصفقة بيع مقاتلات إف خمسة وثلاثين للإمارات لن يؤثرَ على اتفاق السلام معها.

وأكد رئيسُ الوزراء الإسرائيلي، أن الاتفاقَ في مع الإمارات وصل إلى نقطة اللاعودة.

واتفقت الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما في أغسطس. وكان البيت الأبيض احتضن في 15 سبتمبر مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

الصحة العالمية: من المبكر جدا تخفيف تدابير كورونا الاحترازية بأوروبا فيروس كورونا فيروس كورونا الصحة العالمية: من المبكر جدا تخفيف تدابير كورونا الاحترازية بأوروبا

وبموجب الاتفاق تقيم الإمارات علاقات دبلوماسية وتجارية واقتصادية مع إسرائيل التي لم تخض حربا ضدها من قبل.

وبعد زيارة الوفد الإماراتي إلى تل أبيب وتوقيع اتفاقيات قبل أشهر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده تبادلت مع الإمارات تقديم طلب فتح سفارتين في أبوظبي وتل أبيب، مؤكدا أن السلام يتقدم بين البلدين بوتيرة عالية في شتى المجالات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد