نتنياهو: علاقتنا مع الإمارات وصلت مرحلة اللاعودة

أكد رئيسُ الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، أن الوقفَ المؤقت الذي أعلنته واشنطن لصفقة بيع مقاتلات إف خمسة وثلاثين للإمارات لن يؤثرَ على اتفاق السلام معها.

وأكد رئيسُ الوزراء الإسرائيلي، أن الاتفاقَ في مع الإمارات وصل إلى نقطة اللاعودة.

واتفقت الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما في أغسطس. وكان البيت الأبيض احتضن في 15 سبتمبر مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

وبموجب الاتفاق تقيم الإمارات علاقات دبلوماسية وتجارية واقتصادية مع إسرائيل التي لم تخض حربا ضدها من قبل.

وبعد زيارة الوفد الإماراتي إلى تل أبيب وتوقيع اتفاقيات قبل أشهر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده تبادلت مع الإمارات تقديم طلب فتح سفارتين في أبوظبي وتل أبيب، مؤكدا أن السلام يتقدم بين البلدين بوتيرة عالية في شتى المجالات.