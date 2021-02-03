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إثيوبيا.. إحباط هجوم على سفارة الإمارات في أديس أبابا

إثيوبيا.. إحباط هجوم على سفارة الإمارات في أديس أبابا

مصادر خاصة لـ العربية: المجموعة التي تم اعتقالها كانت لديها عدة أهداف بالعاصمة أديس أبابا

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العربية.نت، وكالات

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ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، اليوم الأربعاء، نقلا عن بيان من جهاز المخابرات أن السلطات اعتقلت 15 شخصا بتهمة التآمر لشن هجوم على سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة فى أديس أبابا.

مضبوطات عرضتها الاستخبارات الإثيوبية بعد إعلانها كشف المجموعة التي خططت لاستهداف سفارة دولة الإمارات (وكالة الانباء الإثيوبية)
مضبوطات عرضتها الاستخبارات الإثيوبية بعد إعلانها كشف المجموعة التي خططت لاستهداف سفارة دولة الإمارات (وكالة الانباء الإثيوبية)

وقالت الوكالة إن المجموعة كانت تعمل بتوجيهات من أجانب. وأضافت أنه تم ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات والوثائق خلال العملية.

وأوضحت أن "المجموعة تلقت المهمة من جماعة إرهابية أجنبية وكانت تستعد لإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات والأرواح.

فيما أفادت مصادر خاصة لقناة العربية أن المجموعة التي تم اعتقالها كانت لديها عدة أهداف بالعاصمة أديس أبابا.

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