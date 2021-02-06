الإمارات: ملتزمون بالعمل مع واشنطن لخفض التوترات الإقليمية

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، السبت، التزام بلاده بتعزيز العلاقات والعمل عن كثب مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لخفض التوترات الإقليمية وبدء حوار جديد وترسيخ أطر التعاون تحت مظلة الاتفاق الإبراهيمي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع روبرت مالي المبعوث الأميركي الخاص لإيران و جرى فيه بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات وأميركا.

هذا وكان وزير الخارجية الإماراتي، قد تلقى مؤخرا اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن جرى خلاله التأكيد على عمق العلاقات الإماراتية - الأميركية والتطور المستمر في مستويات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.