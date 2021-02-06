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البحرين.. إحباط عمليتين إرهابيتين لتفجير مصارف آلية

شعار وزارة الداخلية البحرينية البحرين

البحرين.. إحباط عمليتين إرهابيتين لتفجير مصارف آلية

اعتقال عدد من المتهمين في التخطيط لهاتين العمليتين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الداخلية في البحرين، اليوم السبت، إحباط عمليتين إرهابيتين، استهدفتا تفجير جهازين للصراف الآلي تابعين لأحد البنوك الوطنية في منطقتي النعيم وجدحفص بمحافظة العاصمة المنامة.

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إلى ذلك، أضافت الداخلية البحرينية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إبطال المتفجرات من التعامل مع عبوتين متفجرتين، تم وضعهما في الموقعين بتوقيتين مختلفين من صباح الأربعاء 3 فبراير 2021 تنفيذا لغرض إرهابي.

وأوضحت أنه "بعد تأمين الموقعين، وقيام طواقم مسرح الجريمة والمختبر الجنائي والجهات المختصة الأخرى بإجراء المعاينة ورفع الأدلة المادية، تم مباشرة أعمال البحث والتحري، والتي أسفرت عن القبض على عدد من المشتبه بارتكابهم الواقعتين، فيما لا تزال أعمال البحث والتحري جارية".

وأشار بيان الداخلية في البحرين إلى أن "التحريات الأولية تدل على أن العمليتين تم تنفيذهما من خلال توزيع الأدوار بين المذكورين بعد الإعداد لهما بالاتفاق والتخطيط والتنفيذ بين عدد منهم".

من جهتها، باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، لإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

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