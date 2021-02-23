اجتماع مصري قطري في الكويت.. يضع آليات ما بعد العلا

عقد وفدان رسميان من مصر وقطر اليوم الثلاثاء، اجتماعهما الأول في الكويت لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية بعد بيان قمة العُلا الصادر في الخامس من يناير الماضي خلال قمة لمجلس التعاون الخليجي في السعودية.

ورحب الجانبان بالإجراءات التي اتخذها كلا البلدين بعد التوقيع على بيان العُلا كخطوة على مسار بناء الثقة بين البلدين الشقيقين.

كما بحث الاجتماع السبل الكفيلة والإجراءات اللازم اتخاذها بما يُعزز مسيرة العمل المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين.

جهود السعودية والكويت

وأعرب الجانبان عن تقديرهما للسعودية على استضافتها للقمة الخليجية الأخيرة التي توجت بإصدار هذا البيان.

كذلك، شكرا الكويت على استضافتها للاجتماع الأول بينهما، وأعربا عن التقدير لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، على الجهود التي قادتها بلاده لرأب الصدع وحرصها على تعزيز العمل العربي المشترك.

يذكر أن مجلس التعاون الخليجي كان توصل خلال قمة العلا التي عقدت في السعودية الشهر الماضي إلى اتفاق على إعادة اللحمة بين دول المجلس. ووافقت السعودية والإمارات والبحرين ومصر لاحقا على استعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط السفر التي كانت قُطعت عام 2017.

كما شدد بيان القمة الـ41 على وحدة الصف الخليجي، وتكاتف دول المجلس في وجه التهديدات والتدخلات، بالإضافة إلى ذلك، أكد طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.