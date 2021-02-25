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البحرين وإسرائيل تطالبان بمشاركة دول المنطقة بمحادثات ملف إيران النووي

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علما البحرين وإسرائيل
البحرين وإسرائيل

البحرين وإسرائيل تطالبان بمشاركة دول المنطقة بمحادثات ملف إيران النووي

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دبي - العربية.نت

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أكد ولي عهد البحرين ورئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على أهمية مشاركة دول المنطقة في أية مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، وعلى أن تشمل هذه المفاوضات مواضيع أوسع بما لذلك من دور هام في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الجانبين بحثا في اتصال هاتفي فرص الاستثمار المشترك في المجال الطبي واستعراض مجالات التعاون الثنائي.

كما جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف، شدد قبل أيام على وجوب أن يكون المجلس طرفا في أي حوار حول أمن المنطقة.

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كما طالب خلال لقائه سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى الرياض بضرورة مشاركة مجلس التعاون في أية مفاوضات بالملف النووي الإيراني.

تدخلات إيران

إلى ذلك، دعا إيران إلى التخلي عن سلوكها بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول والتوقف عن زعزعة الأمن والاستقرار من خلال دعم الجماعات الإرهابية.

كما شدد على ضرورة أن يمارس الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، الضغط على ميليشيات الحوثي للانخراط في العملية السلمية ووقف الهجوم على مأرب، فضلا عن وقف استهداف المدنيين والاعتداءات بالصواريخ والمسيرات على السعودية.

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