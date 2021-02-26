.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

هذا ما كان يتمناه مشاري البلام قبل وفاته

مشاري البلام
مشاري البلام

هذا ما كان يتمناه مشاري البلام قبل وفاته

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – مريم الجابر

نشر في: آخر تحديث:

منذ اللحظات الأولى لوفاة الفنان الكويتي مشاري البلام، بدأ جمهوره بنشر مقاطع له، خاصة اللقاءات التي عرضت على القنوات الكويتية، والتي كان آخرها لقاءه في برنامج "ع السيف" في قناة atv الكويتية، حيث ذكر خلال اللقاء أنه يتمنى أن يكتشف مع شخص متخصص يبني فكرة أو شخصية جديدة يستطيع تقديمها وتكون مختلفة عما قدمه سابقاً، خاصة بعد أن أتم 30 عاماً في مجال العمل الفني.

وبين أنه ناشد الكتّاب بأن يكتبوا شخصيات خاصة بمشاري البلام، وأن أفضل من كتب له شخصية كانت فجر السعيد، التي نبشت في شخصيته وأخرجت لونا جديدا لم يظهر من قبل، وهبة حمادة، وفهد العليوة.

وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا ثقافة وفن وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا

وذكر خلال اللقاء، أنه انتهى من عدة أعمال لشهر رمضان، منها "بيت الذل، درب الهواء، الوصية الغائبة".

وتوفي الفنان الكويتي مشاري البلام، أمس الخميس، بعد أيام من دخوله العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكانت صحة الفنان الكويتي مشاري البلام قد تدهورت، ونقل إلى العناية المركزة في مستشفى جابر، وذلك إثر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، وأدى البلام العديد من الأدوار المركبة، مثل المصاب بالصرع في مسلسل دروب الشك، والأصم والأبكم في مسلسل جرح الزمن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح "زووم"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

الأكثر قراءة

فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة! فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة!
والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. "هذا سبب وفاة ابني"
قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر "سيناء"
وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا
صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها
ما دلالة ظهور ما دلالة ظهور "الهدهد" بالسعودية؟.. مهتم بالطقس يوضح

قبل أن تذهب

ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم
ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم

اكتشف المزيد