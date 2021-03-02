أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

قالت وكالة الأنباء الحكومية الكويتية "كونا"، إن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أصدر مرسوما لتشكيل حكومة جديدة، يأتي ذلك بعد أن رفع رئيس الحكومة الكويتية أسماء حكومته إلى أمير البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أنه رفع أسماء الوزراء في حكومته الجديدة إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لإقرارها.

وقال رئيس الوزراء في بيان نشره على تويتر إنه استحدث حقيبتين جديدتين، الأولى وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة والثانية لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما قال إن المرحلة القادمة تتطلب "تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه".

وأشار إلى أن وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعنى بتطوير البنية التحتية الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني والارتقاء بالخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية وتنمية قطاع الاتصالات.