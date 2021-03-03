أمير الكويت يدعو الحكومة الجديدة والبرلمان للتعاون

قال الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت: "ينبغي التصدي للقضايا الجوهرية وحماية المال العام، وتطبيق القانون على الجميع"، ودعا السلطتين التنفيذية والتشريعية للتعاون بعد أداء الحكومة اليمين أمامه.

وكانت وكالة الأنباء الحكومية الكويتية "كونا"، قالت إن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أصدر مرسوما لتشكيل حكومة جديدة، يأتي ذلك بعد أن رفع رئيس الحكومة الكويتية أسماء حكومته إلى أمير البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أنه رفع أسماء الوزراء في حكومته الجديدة إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لإقرارها.

وقال رئيس الوزراء في بيان نشره على تويتر إنه استحدث حقيبتين جديدتين، الأولى وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة والثانية لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما قال إن المرحلة القادمة تتطلب "تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه".