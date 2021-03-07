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إدانة واسعة النطاق لهجمات الحوثيين على السعودية

التحالف يعرض فيديو اعتراض وإسقاط مسيرة حوثية
التحالف يعترض مسيرة حوثية (أرشيفية)
اليمن والحوثي

إدانة واسعة النطاق لهجمات الحوثيين على السعودية

دول عربية تؤكد على خرق الحوثيين للقانون الدولي وتدعو لوقف العنف والإرهاب

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أثار استهداف الحوثيين الأراضي السعودية، الأحد، بعشر مسيّرات مفخخة، ردود أفعال واسعة النطاق، حيث أدانت الإمارات والبحرين والكويت الهجمات، وأكدت دعم السعودية في جهودها للحافظ على أمنها واستقرارها.

وأدانت الإمارات، الأحد، محاولة الحوثيين استهداف السعودية بطائرات مفخخة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقالت الخارجية الإماراتية، إن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي".

وحثت الخارجية الإماراتية، "المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة".

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وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، اعتراض وتدمير ما مجموعه 10 طائرات بدون طيار مفخخة جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

الأردن: الهجمات خرق للقانون الدولي

وإلى ذلك، دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات، التصعيد الخطير والمستمر من قبل ميليشيا الحوثي باستهداف المناطق المدنية في السعودية من خلال إطلاق عدد كبير من الطائرات المسيرة والمفخخة بدون طيار.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة، الأمر الذي يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويتناقض مع الجهود الدولية المستهدفة حل النزاع وفق المرجعيات المعتمدة لتحقيق الأمن والاستقرار وتلبية طموحات الشعب اليمني.

وشدد الفايز على وقوف المملكة الأردنية بالمطلق إلى جانب السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مؤكداً على موقف المملكة الراسخ في رفض كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع.

بقايا مسيرة حوثية
بقايا مسيرة حوثية

البحرين تثني على دفاعات التحالف

وفي ذات السياق، نددت وزارة خارجية مملكة البحرين واستنكرت بشدة استمرار محاولات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران استهداف عدد من المناطق المدنية في السعودية بشكل متعمد وممنهج من خلال طائرات بدون طيار (مفخخة).

وأشادت وزارة الخارجية بكفاءة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت بكل جدارة من اعتراض هذه الطائرات وإسقاطها، مجددة وقوف البحرين بجانب السعودية ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في إدانة الأعمال الإجرامية التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية، والتي تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتهديدًا واضحًا لأمن واستقرار المنطقة.

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