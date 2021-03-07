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شاهد.. التحالف يدمر مسيرات مفخخة أطلقها "الحوثي" تجاه السعودية

صور أولية لمسيرة دمرها التحالف أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان وخميس مشيط - أرشيفية
اليمن والحوثي

شاهد.. التحالف يدمر مسيرات مفخخة أطلقها "الحوثي" تجاه السعودية

التحالف أكد، في وقت سابق، رصد إطلاق طائرات بدون طيار مفخخة من قبل ميليشيا الحوثي في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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عرض تحالف دعم الشرعية لقطات لاعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين من نوع "صماد" أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية اليوم.

كما عرض فيديو تدمير مسيرة مفخخة حوثية من نوع "قاصف" أطلقت نحو السعودية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، الأحد، اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية تجاه مدينة جازان.

وأكد التحالف اعتراض وتدمير ما مجموعه 12طائرة بدون طيار مفخخة، جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وكشف التحالف عن اعتراض وتدمير 5 مسيرات حوثية مفخخة حاولت استهداف المدنيين، وبعدها بقليل تم اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار، كما أعلن عن تدمير 4 مسيرات، ليرتفع العدد إلى 12 طائرة مسيرة مفخخة أطلقت تجاه السعودية.

وقال التحالف إن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسر وتيرة التصعيد الإرهابية من الميليشيا.

وأضاف أن رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فُسر بطريقة عدائية من الميليشيا.

وكان التحالف قد أكد، في وقت سابق، رصد إطلاق طائرات بدون طيار مفخخة من قبل ميليشيا الحوثي في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، ويجري متابعة عدد من الطائرات الأخرى.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أكد أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح السبت من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط وجازان.

وأوضح المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات بدون طيار خلال الـ 24 الساعة الماضية، وأن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

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