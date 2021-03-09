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الإمارات: "قيصر" يعقّد عودة سوريا لمحيطها العربي

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وسيرغي لافروف في أبوظبي

الإمارات: "قيصر" يعقّد عودة سوريا لمحيطها العربي

موسكو: الاتصالات مع الإمارات مستمرة على أعلى المستويات

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دبي - العربية.نت

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أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن "عودة سوريا إلى محيطها أمر لا بد منه".

وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في أبوظبي، الثلاثاء، إن "قانون قيصر يعقّد عودة سوريا لمحيطها العربي".

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كما أعلن عن تطلع الإمارات لتطوير العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات، قائلاً إن "روسيا صديق وشريك يمكن الاعتماد عليه".

يذكر أن قانون "قيصر" الأميركي الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2020، يفرض عقوبات متشددة على النظام السوري. وكانت جامعة الدول العربية قد علقت عضوية سوريا في نوفمبر 2011.

اتصالات مستمرة

من جهته، أكد لافروف أن الاتصالات مع الإمارات مستمرة على أعلى المستويات، لافتاً إلى أنه بحث مع نظيره الإماراتي التطورات في الخليج واستقرار الأمن فيه.

وقال إن موسكو مستعدة للمساعدة في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وسيرغي لافروف في أبوظبي
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وسيرغي لافروف في أبوظبي

في سياق آخر، أعلن أن حجم التعاون التجاري مع الإمارات وصل إلى 3 مليارات دولار.

إلى ذلك أضاف: "سنتعاون مع الإمارات في تطوير لقاحات ضد كورونا".

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