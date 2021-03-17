مجلس التعاون الخليجي: مفاوضات إيران يجب أن تشمل النووي والصواريخ

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون، نايف الحجرف، الأربعاء، أن "أي مفاوضات مستقبلية مع إيران يجب أن تشمل الصواريخ الباليستية والملف النووي".

وقال الحجرف إن "إيران تواصل دعم الميليشيا الحوثية وزعزعة استقرار المنطقة".

وجاءت كلمة الحجرف في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، الأربعاء، المقرر لمتابعة تنفيذ قرارات "قمة العلا"، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، برئاسة وزير خارجية البحرين، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وأكد الحجرف على "دعم جهود الشرعية في اليمن لإنهاء الأزمة وفق المرجعيات الثلاث".

وأشار إلى أن "أي أعمال تقوم بها إيران في الجزر الإماراتية الثلاث باطلة ولاغية"، موضحا أن "مجلس التعاون يرفض الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث".

وشدد الحجرف على "أهمية تفعيل آلية العمل العسكرية المشتركة لدول مجلس التعاون".

وأكد أن "مجلس التعاون يقف مع السعودية في كافة إجراءات حفظ أمنها"، وأن "أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ".

وحول القضية الفلسطينية، ذكر أن "دول المجلس متمسكة بدولة فلسطينية وفق حدود 1967".

الزياني يدين استهداف الحوثيين للسعودية

وأدان وزير الخارجية البحريني الزياني، "محاولة الحوثيين استهداف المدنيين في السعودية".

وجاءت كلمة الزياني في اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، الذي انطلق، الأربعاء.

وأشاد الزياني "بالجاهزية العالية لقوات الدفاع الجوية السعودية". وقال إن "ميليشيا الحوثي تواصل محاولة استهداف السعودية".

وحول مجلس التعاون، أوضح الزياني أن "مقررات بيان العلا شددت على ضرورة وحدة دول المجلس".

وأفاد أن "بيان العلا أكد على التزام دول مجلس التعاون بوقوفها ضد ما يخل بأمنها".

وشدد على أن "الظروف الصعبة والدقيقة في الشرق الأوسط تتطلب عملا موحدا"، مضيفا أن "مقررات بيان العلا أحرزت خطوات مهمة لتعزيز التعاون المشترك".

ومن جانبه، أوضح الحجرف، في وقت سابق، أن المجلس الوزاري سوف يبحث عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن القمة التي استضافتها محافظة العلا في السعودية، في 5 يناير الماضي، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.