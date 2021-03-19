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هذه خطة دبي لوقف كورونا خلال رمضان

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هذه خطة دبي لوقف كورونا خلال رمضان

الإمارة تنصح بتجنب الزيارات العائلية والتجمعات والمجالس

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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للحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أقرت حكومة إمارة دبي يوم الخميس مجموعة من الإجراءات الواجب اتخاذها خلال شهر رمضان المقبل.

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في التفاصيل، كشفت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ، في دبي في بيان أنه تقرر إقامة صلاة التراويح في مساجد دبي مع تطبيق الإجراءات الوقائية وأهمها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي بين المصلين، على ألا تزيد فترة صلاة العشاء والتراويح عن 30 دقيقة.

وذكرت اللجنة أنه سيتم تقييم الوضع بالنسبة لصلاة القيام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، في حين لن يسمح بإقامة الخيم الرمضانية وخيم التبرعات والإفطار وموائد الإفطار في الإمارة.

إلى ذلك، نصحت اللجنة المواطنين والمقيمين في دبي بتجنب الزيارات العائلية والتجمعات والمجالس، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

عمليات التطعيم مستمرة

يشار إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات كانت أعلنت عن تقديم 150,097 جرعة من لقاح كوفيد-19 خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6,980,466 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 70.58 جرعة لكل 100 شخص.

من كورونا في الإمارات
من كورونا في الإمارات

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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