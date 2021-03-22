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الإمارات: مبادرة السعودية فرصة ثمينة لوقف شامل للنار باليمن

UAE's Foreign Minister Abdullah Bin Zayed Al Nahyan attends a news conference following talks with Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov in Abu Dhabi, United Arab Emirates March 9, 2021. Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد (أرشيفية)
اليمن والحوثي

الإمارات: مبادرة السعودية فرصة ثمينة لوقف شامل للنار باليمن

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد يحث المجتمع الدولي على تضافر الجهود لالتزام كافة الأطراف بهذه المبادرة

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دبي – العربية.نت

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أعرب وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، عن "تأييد دولة الإمارات لمبادرة المملكة العربية السعودية الشقيقة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية اليوم للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن".

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد أن "دولة الإمارات تدعم بشكل كامل هذه المبادرة، التي تعد فرصة ثمينة لوقف شاملٍ لإطلاق النار في اليمن، ولتمهيد الطريق نحو حل سياسي دائم".

وحث "المجتمع الدولي على تضافر الجهود لالتزام كافة الأطراف بهذه المبادرة ووقف إطلاق النار".

من الإعلان عن المبادرة السعودية اليوم
من الإعلان عن المبادرة السعودية اليوم

وأشاد وزير الخارجية الإماراتي بـ"الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة والتوصل إلى حل سياسي وتسريع جهود إنهاء الأزمة اليمنية"، مشدداً على "ضرورة الاستجابة لهذه المبادرة وتكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا".

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وأكد "التزام دولة الإمارات التام بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار والسلام والاستقرار".

كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قال في وقت سابق اليوم إن المملكة طرحت مبادرة للحل في اليمن، تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة وإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية.

وتتوالى ردود الأفعال المرحبة بالمبادرة السعودية. وقد قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الاثنين، إن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية لإنهاء حرب اليمن، والتي تتسق مع جهود الأمم المتحدة.

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