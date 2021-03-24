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وفاة حمدان بن راشد نائب حاكم دبي.. ومحمد بن راشد ينعيه

حمدان بن راشد

وفاة حمدان بن راشد نائب حاكم دبي.. ومحمد بن راشد ينعيه

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دبي - العربية.نت

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توفي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ووزير مالية دولة الإمارات، صباح اليوم الأربعاء.

ونعى الشيخ محمد بن راشد، "رفيقه"، بكلمات مؤثرة، كاتباً: "إنا لله وإنا إليه راجعون... رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم..".

فيما تم إعلان الحداد وتنكيس الأعلام في دبي لمدة عشرة أيام، اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات في الإمارة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من غد الخميس.

وستقتصر الصلاة على الفقيد على أفراد العائلة بسبب ظروف جائحة كورونا.

سيرته في سطور

يذكر أن الشيخ حمدان بن راشد ولد عام 1945، وهو الابن الثاني للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

حاصل على شهادة الزمالة الفخرية لـ"الكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية" في لندن وشهادة الزمالة الفخرية من الكلية ذاتها في أدنبرة وغلاسكو.

شغل منصب وزير المالية منذ عام 1971 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو نائب حاكم دبي.

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