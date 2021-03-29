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أمير الكويت:  يجب وضع المصلحة العليا فوق أي اعتبار

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت

أمير الكويت:  يجب وضع المصلحة العليا فوق أي اعتبار

أعرب عن ثقته بالنواب وبحرصهم على تجاوز هذه المرحلة بحكمة

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دبي- العربية.نت

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دعا أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين إلى التعاون بين مجلس الأمة والحكومة، وأعرب عن أمله بأن تشهد البلاد جلسة للبرلمان غداً.

كما أكد على الحاجة الماسة للتعاون البناء بين السلطتين ووضع المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار، داعيا إلى احترام القضاء لاسيما أحكام المحكمة الدستورية ، والالتزام بأحكام الدستور وخاصة المادة الخمسين منه.

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إلى ذلك، أشار إلى ضرورة التمسك بالمسيرة الديموقراطية والمحافظة عليها وأعرب عن ثقته بالنواب وبحرصهم على تجاوز هذه المرحلة بحكمة ووعي ليتسنى توجيه كل الجهود والطاقات لتحقيق النمو والتقدم في البلاد.

وكان أمير الكويت أصدر مرسوما مطلع الشهر الجاري بالموافقة على تشكيلة الحكومة الجديدة، بعد أن رفع إليه رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أسماء وزرائه الجدد لإقرارها.

أتى ذلك، بعد أن أدت الحكومة السابقة في 14 ديسمبر من العام الماضي اليمين الدستورية، لكنها عادت وقدمت استقالتها في 18 يناير، وقبلها الأمير في حينه، إثر استجوابات تقدم بها نواب في البرلمان.

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