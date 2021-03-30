.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

البحرين: خالد الجلاهمة رئيسا للبعثة الدبلوماسية بإسرائيل

البحرين إسرائيل
تعبيرية

البحرين: خالد الجلاهمة رئيسا للبعثة الدبلوماسية بإسرائيل

البيان الرسم: على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية، الثلاثاء، إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد عين السفير خالد يوسف الجلاهمة رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل.

وجاء في البيان الذي أوردته الوكالة الرسمية، بأن القرار يشمل:

تركيا مستعدة لإعادة سفيرها لتل أبيب إذا بادرت إسرائيل بالمثل العرب والعالم تركيا تركيا مستعدة لإعادة سفيرها لتل أبيب إذا بادرت إسرائيل بالمثل
هيئة مكافحة الإرهاب: إيران ستواصل ضرب أهداف إسرائيلية بالفترة المقبلة إيران ميليشيات إيران هيئة مكافحة الإرهاب: إيران ستواصل ضرب أهداف إسرائيلية بالفترة المقبلة

"المادة الأولى: يُعين السفير خالد يوسف الجلاهمة رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل.

المادة الثانية: على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية".

وشرعت البحرين والإمارات العام الماضي في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في إطار اتفاق بوساطة أميركية لبناء تحالف شرق أوسطي استراتيجي في مواجهة إيران.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40 روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40
شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة

الأكثر قراءة

شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة
بالصور.. قصة الكراكة التي أنقذت السفينة الجانحة بالسويس بالصور.. قصة الكراكة التي أنقذت السفينة الجانحة بالسويس
نقل انتصار الشراح إلى نقل انتصار الشراح إلى "العناية".. نقص أوكسجين وتلوث دم
أول مواجهة بين أول مواجهة بين "سيدة قطار سوهاج" وابنها "العاق"
بعد تعويم السفينة الجانحة.. عودة الملاحة بقناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة.. عودة الملاحة بقناة السويس
هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار

قبل أن تذهب

كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟
كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟

اكتشف المزيد