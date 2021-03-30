البحرين: خالد الجلاهمة رئيسا للبعثة الدبلوماسية بإسرائيل

قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية، الثلاثاء، إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد عين السفير خالد يوسف الجلاهمة رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل.

وجاء في البيان الذي أوردته الوكالة الرسمية، بأن القرار يشمل:

"المادة الأولى: يُعين السفير خالد يوسف الجلاهمة رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل.

المادة الثانية: على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية".

وشرعت البحرين والإمارات العام الماضي في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في إطار اتفاق بوساطة أميركية لبناء تحالف شرق أوسطي استراتيجي في مواجهة إيران.