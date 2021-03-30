الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

أدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء (الحكومة) في بداية جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية، وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة، وفقا للمادة (91) من الدستور.

وتقضي المادة سالفة الذكر بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.

وكان أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر في 24 يناير الماضي أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

وأصدر أمير البلاد في الثاني من مارس الجاري مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة، كما استقبلهم في قصر بيان صباح اليوم التالي، وبحضور ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينهم