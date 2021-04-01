"الشبح" في القفص.. أرعب فرنسا 10 سنوات وقبضت عليه دبي

ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على زعيم مافيا تهريب المخدرات المطلوب الكبير للإنتربول الدولي، مفيد بوشيبي، وذلك بعد فترة وجيزة من صدور النشرة الحمراء وأوامر القبض عليه.

في التفاصيل، أفاد بيان لشرطة دبي، الخميس، بأن عناصرها ألقوا القبض على أحد أكبر زعماء الاتجار بالمخدرات في فرنسا، والمدرج على قوائم المطلوبين الدوليين.

وأضاف أن مفيد يعرف بلقب"موف"، ويبلغ من العمر 39 عاماً، كما يعتبر أشد العناصر المطلوبة خطورة لما ينسب إليه من اتهامات.

فيما تلقّب السلطات الفرنسية المعتقل بـ "الشبح"، نظراً لغيابه عن الأنظار مدة 10 سنوات.

منظمات إجرامية خطيرة وتجارة

إلى ذلك، أشارت شرطة دبي إلى أن نشرة دولية حمراء صدرت بحق المذكور من الإنتربول الدولي هذا العام تتهمه بالانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة وتجارة المخدرات، وذلك بعدما دخل البلاد مستخدما وثائق رسمية مزورة.

كما أوضحت أن العملية تمت بفضل التعاون مع كل من السلطات الفرنسية والإنتربول الدولي وعناصرها، عبر تطوير أنظمة حديثة مهمتها كشف غموض أعقد القضايا.

بالتزامن وجه جيروم بونيه قائد الشرطة القضائية الفرنسية شكره إلى شرطة دبي على جهودها الحثيثة والمثمرة في إلقاء القبض على واحد من أخطر مهربي المخدرات دوليا، وفق تعبيره.

فرنسا تشكر دبي

وقال: "سعداء بتعاوننا المستمر مع شرطة دبي وبجهودها الحثيثة في مكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات ومواجهة الجريمة المنظمة، والتي تثمر عن اعتقال مجرمين مطلوبين دوليا، آملين أن تستمر جهود العمل المشترك في الأشهر القادمة".

من جانبه، أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، الاثنين، أن عملية إسقاط الـ"موف" نفذها ضباط شرطة دبي للإطاحة بأخطر مجرم دولي وزعيم عصابة اتصفت بالدهاء والمكر، والحرفية في الترويج واستيراد وتهريب المخدرات خصوصا الحشيش بين مختلف الدول في أوروبا.

إلى ذلك، أوضح العميد جمال سالم الجالف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المعتقل ظل هاربا من المباحث الجنائية قرابة 10 أعوام رغم ملاحقته من قبل أجهزة شرطية عالمية.