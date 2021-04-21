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إجراءات مشددة ضد غير المطعمين في الإمارات.. ما هي؟

التطعيم لقاح كورونا الإمارات

إجراءات مشددة ضد غير المطعمين في الإمارات.. ما هي؟

عدم السماح لهم بدخول بعض الأماكن والحصول على بعض الخدمات.. إجراءات مرتقبة

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دبي - العربية.نت

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حذرت دولة الإمارات من أنها قد تشدد الإجراءات الوقائية مع من لم يتلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي تمضي فيه حملتها للتطعيم على قدم وساق.

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وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أمس الثلاثاء إن الإمارات، التي يقطنها حوالي تسعة ملايين نسمة ووسّعت حملة التطعيم بحيث تشمل من تبدأ أعمارهم من السادسة عشرة فصاعدا، قامت بتطعيم حوالي 65% من السكان المؤهلين لتلقي اللقاح.

إجراءات مشددة

إلى ذلك، أكد الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي باسم الهيئة "يتم حاليا دراسة اتخاذ إجراءات مشددة قريبا في جميع القطاعات لتقييد حركة غير المطعمين كخطوة لتطبيق الإجراءات الوقائية مثل عدم السماح لهم بدخول بعض الأماكن والحصول على بعض الخدمات، بهدف ضمان صحة وسلامة الجميع".

مركز فحص كورونا في أبوظبي
مركز فحص كورونا في أبوظبي

وأضاف "ترددك اليوم يقف عائقا أمام ما نصبو إليه ويعرض أهلك ومحبيك ومجتمعك للخطر. تلقيك التطعيم سيسهم في تحصين وحماية هذا المجتمع من هذا الوباء".

أكثر من نصف مليون إصابة

وسجلت الإمارات أمس الثلاثاء 1903 إصابات جديدة بكورونا ليصل إجمالي عدد من أصيبوا بالفيروس فيها إلى 500860 توفي منهم 1559.

وتفرض الإمارات قواعد التباعد واستخدام الكمامات في الأماكن العامة، وهي من بين الدول التي تشهد أسرع برامج تطعيم في العالم.

وقالت هيئة الصحة في أبوظبي في تحديث اليوم الأربعاء إن الإمارة توفر الآن لقاح فايزر-بيونتيك إضافة إلى لقاح سينوفارم الصيني.

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