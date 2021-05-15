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الإمارات: مستعدون تماما لدعم جميع جهود الحوار

من القصف الإسرائيلي على غزة 13 مايو 2021- فرانس برس
من القصف الإسرائيلي على غزة 13 مايو 2021- فرانس برس
غزة و حماس

الإمارات: مستعدون تماما لدعم جميع جهود الحوار

أبوظبي: أحداث الأسبوع الماضي تأكيد على ضرورة البدء بحوار سلمي ومصالحة

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دبي - العربية.نت

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بسبب تصاعد أعمال العنف في قطاع غزة، أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، عن قلقها البالغ من جديد التطورات هناك، مقدمة التعازي لجميع الضحايا الذين سقطوا إثر الاشتباكات.

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ودعا وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إلى وقف فوري للعنف والأعمال العدائية، مطالباً جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ خطوات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار وبدء حوار سياسي.

كما أكد بحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، على أن الأحداث الأليمة التي شهدها الأسبوع الماضي هي تذكير هام بضرورة البدء في الحوار السلمي والمصالحة.

الإمارات مستعدة للتدخل

إلى ذلك نقل في ختام بيانه استعداد بلاده التام لدعم جميع الجهود التي تهدف إلى تحقيق هدنة بين الطرفين.

من القصف الإسرائيلي على غزة - رويترز
من القصف الإسرائيلي على غزة - رويترز

الجدير ذكره أن حدة الاشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قد تصاعدت منذ أيام، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، ارتفاع أعداد القتلى الفلسطينيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى 7 قتلى.

تعزيزات عسكرية إسرائيلية

وأرسلت إسرائيل قبل ساعات، مزيداً من التعزيزات العسكرية للشريط الحدودي مع القطاع، لتضاف إلى الحشود الكبيرة المتواجدة هناك أصلاً.

كما أوضح مراسل "العربية/الحدث"، أن المستشفيات في القطاع أصبحت غير قادرة على تلبية الضغط الحالي، مع ارتفاع أعداد المصابين التي بلغت 900 منذ انطلاق التصعيد مساء الاثنين الماضي.

يشار إلى أنه مع دخول الأعمال القتالية يومها الخامس، لم تؤكد أي مصادر موعداً ثابتاً للتراجع وخفض التصعيد ودوامة العنف، على الرغم من الوساطات التي دخلتها عدة دول بينها مصر والأمم المتحدة.

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