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البحرين: تصريحات وزير خارجية لبنان مسيئة للسعودية ولدول الخليج

وزارة الخارجية البحرينية البحرين

البحرين: تصريحات وزير خارجية لبنان مسيئة للسعودية ولدول الخليج

استدعاء السفير اللبناني وتسليمه مذكرة احتجاج

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دبي - العربية.نت

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أعربت وزارة الخارجية البحرينية، الثلاثاء، عن استنكارها الشديد لما تضمنته التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير خارجية الجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة خلال مقابلة تلفزيونية تجاه السعودية وشعبها ودول مجلس التعاون، مؤكدة أن تلك التصريحات المستهجنة تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط شعوب دول مجلس التعاون مع الشعب اللبناني الشقيق.

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وردًا على تلك التصريحات المسيئة، قامت وزارة الخارجية باستدعاء سعادة سفير الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تضمنت رفض المملكة واستنكارها للتصريحات المسيئة التي صدرت من وزير الخارجية والمغتربين اللبناني.

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