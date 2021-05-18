الكويت: استدعاء القائم بأعمال سفير لبنان وتسليمه مذكرة احتجاج

أعلنت دولة الكويت، الثلاثاء، عن استنكارها واستهجانها الشديد لما ورد في المقابلة التلفزيونية مع وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، من "إساءات بالغة" لدول الخليج وشعوبها.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء "كونا"، استدعاء القائم بأعمال سفير لبنان هادي هاشم وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية تضمنت استنكار واستهجان لتلك الإساءات التي تتنافى مع علاقات الأخوة التاريخية بين دول الخليج ولبنان.

مطالبة باعتذار رسمي

يذكر أن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، أعرب عن رفضه واستنكاره لما تضمنته تصريحات وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية شربل وهبة، خلال مقابلة تلفزيونية وما ورد فيها من إساءات مشينة بحق دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها وكذلك الإساءة بحق المملكة العربية السعودية.



وطالب وهبة بتقديم اعتذار رسمي لدول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها نظير ما بدر منه من إساءات غير مقبولة على الإطلاق.