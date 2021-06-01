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بين 12 و15 عاما.. دبي تواصل تطعيم الأطفال بلقاح فايزر

من حملة تطعيم الأطفال بلقاح فايزر في دبي

بين 12 و15 عاما.. دبي تواصل تطعيم الأطفال بلقاح فايزر

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دبي - العربية.نت

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أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الثلاثاء، إن الإمارة تواصل تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما بلقاح فايزر-بيونتيك للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال عبر حسابه على "تويتر"، "في إطار التوسُّع في حملات التطعيم لمكافحة كوفيد 19 وحماية للمجتمع، هيئة الصحة بدبي تواصل تطعيم اليافعين فوق سن ١٢ عاماً بلقاح فايزر بيونتيك".

وفي 23 مايو الماضي، فتحت هيئة الصحة بدبي، باب التسجيل لتطعيم اليافعين بين سن 12 و15 عاماً ضد مرض كوفيد- 19، خلال تطبيق الهيئة (DHA).

وأورد الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقع "تويتر، أن "التطعيم لهذه الفئة العمرية متاح في مستشفيات لطيفة للنساء والأطفال، وحتا، والجليلة ومراكز المزهر وزعبيل والبرشاء الصحية".

من حملة تطعيم الأطفال بلقاح فايزر في دبي
من حملة تطعيم الأطفال بلقاح فايزر في دبي

وتظهر بيانات "رويترز" أن الإمارات بها واحد من أعلى معدلات التحصين في العالم، حيث حصل نحو ثلثي السكان على جرعتين من لقاحات: فايزر، وسينوفارم، وأسترا زينيكا أو سبوتنيك V.

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