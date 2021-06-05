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محمد بن زايد يؤكد للمنفي دعم الإمارات الثابت لاستقرار ليبيا

محمد بن زايد يستقبل المنفي
الشيخ محمد بن زايد يستقبل المنفي
الأزمة الليبية

محمد بن زايد يؤكد للمنفي دعم الإمارات الثابت لاستقرار ليبيا

ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي العلاقات الثنائية وتطورات العملية السياسية في ليبيا

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دبي – العربية.نت

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أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية والوحدة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد اليوم في قصر الشاطئ الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، الذي يقوم بزيارة إلى الإمارات.

الشيخ محمد بن زايد يستقبل المنفي
الشيخ محمد بن زايد يستقبل المنفي

ورحب ولي عهد أبوظبي في بداية اللقاء بالمنفي وتمنى له "التوفيق مع إخوانه في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، في قيادة بلادهم إلى بر الأمان".

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إضافةً إلى تطورات العملية السياسية في ليبيا والجهود المبذولة لدفعها إلى الأمام، فضلاً عن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

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وأكد الشيخ محمد بن زايد استعداد دولة الإمارات "لتقديم جميع أوجه الدعم والتعاون للتغلب على التحديات القائمة، ومواصلة العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل تعزيز أركان السلام والاستقرار وفق ما يتطلع إليه الشعب الليبي الشقيق".

من جانبه، شكر المنفي الشيخ محمد بن زايد لمواقفه الإيجابية في دعم ليبيا وشعبها، ومساندتها لها في المحافل الدولية.

كما أكد على عمق العلاقات بين الإمارات وليبيا والتطلع نحو مزيد من التعزيز والتطوير لهذه العلاقات خلال الفترة المقبلة لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين.

يذكر أن الوفد الليبي الذي يزو الإمارات حالياً يضم وزير الخارجية نجلاء محمد المنقوش وعدد من المسؤولين الليبيين الآخرين.

الشيخ محمد بن زايد كان قد استقبل في ابريل الماضي رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة
الشيخ محمد بن زايد كان قد استقبل في ابريل الماضي رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة
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