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السلطان هيثم: نؤكد مواقفنا الثابتة للتقارب بين الدول

سلطان عُمان، السلطان هيثم بن طارق في اجتماع مجلس الوزراء
سلطان عُمان، السلطان هيثم بن طارق في اجتماع مجلس الوزراء

السلطان هيثم: نؤكد مواقفنا الثابتة للتقارب بين الدول

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دبي - العربية.نت

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أكد سلطان عُمان، السلطان هيثم بن طارق، الثلاثاء، على مواقف السلطنة الثابتة دومًا ومبادئها الراسخة بشأن التقارب بين الدول وصولاً إلى تحقيق الأمن والاستقرار للجميع.

وقال خلال ترؤسه في اجتماع مجلس الوزراء، إن ملف تشغيل المواطنين الباحثين عن عمل، يعتبر أولوية وطنية قصوى ويأتي في أعلى سلم أولويات عمل الحكومة، وضرورة بذل المزيد من الجهود لمساعدة الباحثين عن عمل من أجل الحصول على عمل أو مهنة مناسبة في مختلف القطاعات.

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وأشار إلى حزمة المبادرات التي تم الإعلان عنها لتوفير فرص عمل عبر إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل الذي يعد من أهم البرامج الوطنية المنبثقة عن "رؤية عمان 2040"، ويحظى بمتابعة مستمرة.

وسيعمل هذا البرنامج على إيجاد حلول مستدامة لتوفير وظائف في كافة قطاعات الدولة وشركات القطاع الخاص، كما سيعمل على تحليل البيانات الخاصة بالباحثين عن عمل حتى دخولهم إلى سوق العمل.

من اجتماع مجلس الوزراء
من اجتماع مجلس الوزراء

كما سيعنى البرنامج بإيجاد الحلول التي تعمل على سد الفجوة المعرفية والمهارية التي يتطلبها سوق العمل لضمان جاهزية الباحثين عن عمل للتوظيف الفوري وفق خطة تنفيذية وبرنامج زمني مقرون بمؤشرات قياس أداء يتم رصدها ومتابعتها بصورة مستمرة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وشدد على أهمية تلمس احتياجات المواطنين ودراسة الظواهر السلبية ووضع الحلول المناسبة لها، موضحاً أن المرحلة المقبلة تتطلب تناسق وتناغم جهود كافة مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات وتذليل العقبات والمعوقات التي قد تعترض مسيرة التنمية الشاملة وإيجاد آلية عمل جديدة وفعالة لعمل كافة القطاعات لتجويد العمل وتسريعه.

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