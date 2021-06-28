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البحرين تحبط دخول مواد مخدرة مصدرها إيران

دورية للامن في البحرين الشرطة
الشرطة البحرينية - أرشيفية
ميليشيات إيران

البحرين تحبط دخول مواد مخدرة مصدرها إيران

إحصاء: تجاوزت كمية المضبوطات ومصدرها إيران بين عامي 2007 و2021 نحو 3 أطنان و72 كيلوغراماً من المواد المخدرة

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المنامة - محمد العرب

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أكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في البحرين أن إيران تشكل على مدار الخمسة عشر عاما الأخيرة، المصدر الرئيسي لتهريب المخدرات إلى البحرين، ومازالت مستمرة في هذا النهج، بحسب ما تشير إليه الإحصائيات الرسمية في هذا الشأن.

حيث تجاوزت كمية المضبوطات في قضايا تهريب المواد المخدرة، والتي مصدرها إيران، خلال الفترة من 2007 وحتى 2021 نحو 3 أطنان واثنين وسبعين كيلو غراما من المواد المخدرة بمختلف أنواعها بينها الكبتاغون والأفيون وأبرزها الحشيش والشبو.

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وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في تصريح له أن عمليات القبض على شبكات تهريب وترويج المواد المخدرة، عبر المياه الإقليمية بالتنسيق مع أشخاص موجودين في إيران، شملت 52 من المتورطين بارتكاب هذه الجرائم، في الوقت الذي تم فيه انتشال المواد المخدرة في معظم القضايا من قاع البحر.

وأشار إلى أن تعدد القضايا وتنوعها وزيادة عدد المقبوض عليهم فيها، والذين يشكلون أعضاء في شبكات التهريب يعكس يقظة رجال الأمن ومستوى التنسيق رفيع المستوى بين الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وقيادة خفر السواحل والأجهزة الأمنية المعنية، منوها إلى أن الجاهزية الأمنية والاستعداد على مدار الساعة سيظل حجر الزاوية في التصدي لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف تهريب المخدرات للبلاد عن طريق البحر.

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