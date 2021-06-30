.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مباحثات خليجية أميركية حول الملاحة وأمن الممرات البحرية

أعلام دول مجلس التعاون الخليجي
أعلام دول مجلس التعاون الخليجي

مباحثات خليجية أميركية حول الملاحة وأمن الممرات البحرية

الطرفان استعرضا سبل التعاون بين دول المجلس والولايات المتحدة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض، الأربعاء، مع قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية الأدميرال جون ميلر.

أميركا ترسل قاذفتين من طراز بي 52 إلى الخليج أميركا أميركا ترسل قاذفتين من طراز بي 52 إلى الخليج

وجرى خلال الاجتماع استعراض التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية.

كما تطرقت المباحثات الخليجية الأميركية إلى الملاحة البحرية في الخليج وأمن الممرات المائية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
في 90 دقيقة.. كمامة تشخص الإصابة بفيروس كورونا في 90 دقيقة.. كمامة تشخص الإصابة بفيروس كورونا
من سرب فيديو وزير الصحة البريطاني الخادش؟..الإجابة سهلة من سرب فيديو وزير الصحة البريطاني الخادش؟..الإجابة سهلة
الأكثر قراءة
فيديو مؤلم.. شابان سحلا سيدة مصرية لخلافات مع جارتها! فيديو مؤلم.. شابان سحلا سيدة مصرية لخلافات مع جارتها!
بشرى سارة.. هذه اللقاحات توفر مناعة ضد كورونا لسنوات بشرى سارة.. هذه اللقاحات توفر مناعة ضد كورونا لسنوات
"قفل الأسنان".. أغرب جهاز في العالم لإنقاص الوزن
بفيديو مع شيرين.. حسام حبيب يقاطع والده ويلوح بالقانون بفيديو مع شيرين.. حسام حبيب يقاطع والده ويلوح بالقانون
انتظرها المستخدمون سنوات.. ميزة مهمة جداً من واتساب انتظرها المستخدمون سنوات.. ميزة مهمة جداً من واتساب
قبض أكثر من مليون دولار وندم.. مهرّب كارلوس غصن يتحسّر قبض أكثر من مليون دولار وندم.. مهرّب كارلوس غصن يتحسّر
قبل أن تذهب
رغم مغادرته البيت الأبيض.. استمرار ملاحقة ترمب قضائياً
رغم مغادرته البيت الأبيض.. استمرار ملاحقة ترمب قضائياً
اكتشف المزيد