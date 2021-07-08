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الجيش الأميركي يغلق 3 قواعد عسكرية له في قطر

An Airman from the 746th Expeditionary Airlift Squadron guides a forklift off a C-130 Hercules at Udeid Air Base in Doha, Qatar, May 28, 2019. Picture taken May 28, 2019. Keifer Bowes/U.S. Navy/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS- THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
من قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر (أرشيفية)
قطر

الجيش الأميركي يغلق 3 قواعد عسكرية له في قطر

البنتاغون أغلق معسكر السيلية الرئيسي في قطر الشهر الماضي، إلى جانب معسكر السيلية الجنوبي، ونقطة إمداد بالذخيرة تسمى "فالكون"

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دبي – العربية.نت

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أغلق الجيش الأميركي 3 قواعد عسكرية في قطر، ونقل المعدات والجنود منها إلى الأردن، في خطوة تهدف للتقليل من خطر الهجمات الصاروخية في المنطقة من قبل إيران وميليشياتها.

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وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قد أصدرت بياناً الأسبوع الماضي، أكدت فيه أن الجيش الأميركي أغلق معسكر السيلية الرئيسي في قطر الشهر الماضي، إلى جانب معسكر السيلية الجنوبي، ونقطة إمداد بالذخيرة تسمى "فالكون".

وأضاف بيان الجيش الأميركي أن المعسكر كان بمثابة نقطة انطلاق أمامية للإمدادات الأميركية في الشرق الأوسط، حيث يحتوي على 27 مستودعاً لتخزين الدبابات وناقلات الجند المدرعة ومجموعة متنوعة من المعدات.

وقال بيان للقيادة المركزية الأميركية "سينتكوم" إن الإمدادات من القواعد الثلاث، بالإضافة إلى مهمة دعم متمركزة هناك، أصبحت الآن جزءاً من مجموعة دعم المنطقة في الأردن.

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