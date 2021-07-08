الجيش الأميركي يغلق 3 قواعد عسكرية له في قطر

أغلق الجيش الأميركي 3 قواعد عسكرية في قطر، ونقل المعدات والجنود منها إلى الأردن، في خطوة تهدف للتقليل من خطر الهجمات الصاروخية في المنطقة من قبل إيران وميليشياتها.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قد أصدرت بياناً الأسبوع الماضي، أكدت فيه أن الجيش الأميركي أغلق معسكر السيلية الرئيسي في قطر الشهر الماضي، إلى جانب معسكر السيلية الجنوبي، ونقطة إمداد بالذخيرة تسمى "فالكون".

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وأضاف بيان الجيش الأميركي أن المعسكر كان بمثابة نقطة انطلاق أمامية للإمدادات الأميركية في الشرق الأوسط، حيث يحتوي على 27 مستودعاً لتخزين الدبابات وناقلات الجند المدرعة ومجموعة متنوعة من المعدات.

وقال بيان للقيادة المركزية الأميركية "سينتكوم" إن الإمدادات من القواعد الثلاث، بالإضافة إلى مهمة دعم متمركزة هناك، أصبحت الآن جزءاً من مجموعة دعم المنطقة في الأردن.