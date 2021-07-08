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شاهد.. آثار الحريق الذي اندلع في ميناء جبل علي

شاهد.. آثار الحريق الذي اندلع في ميناء جبل علي

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دبي- العربية.نت

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أظهرت مقاطع مصورة، نشرها المكتب الاعلامي لحكومة دبي على حسابهه على تويتر، آثار الحريق الذي اندلع مساء أمس الأربعاء في أحدى سفن الشحن في ميناء جبل علي.

وبينت اللقطات المرحلة الأخيرة من اخماد الحريق، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمكان.

فيما كشفت شرطة دبي، تفاصيل الحريق الذي طال إحدى سفين الشحن الصغرة في ميناء جبل علي في الإمارات.

احتكاك أو ارتفاع الحرارة

وأوضح الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لـ "العربية/الحدث" أن الحريق قد يكون ناجم عن مواد قابلة للاشتعال في إحدى الحاويات، مضيفاً أنه قد يكون اندلع بسبب احتكاك ما أو ارتفاع درجة الحرارة.

إلى ذلك، أكد أنه لا توجد مواد مشعة على السفينة، مؤكدا أنه "تمت السيطرة على الحريق.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي أعلن سابق أن الأجهزة المعنية سيطرت على المرحلة الأخيرة من الحريق الذي اندلع في حاوية على متن سفينة كانت تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي، بعيدا عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء، دون حدوث أي إصابات أو وفيات.

كما نقل عن سلطات الميناء القول إنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير حركة السفن بصورة طبيعية.

يذكر أن ميناء جبل علي يعد محطة نقل وتجارة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كذلك يعتبر من بين العشرة الأوائل من حيث التعامل مع الحاويات والأعمال على مستوى العالم.

فيما تتّخذ ثمانية آلاف شركة من المنطقة الحرة بجبل علي مقرّاً، وقد ساهمت هذه المنطقة بنحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي العام الماضي.

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