سلطان عمان يغادر متوجها إلى السعودية في زيارة رسمية

يصل اليوم الأحد، السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في أول زيارة رسمية للمملكة منذ توليه مقاليد الحكم في الحادي عشر من يناير 2020.

وقال تلفزيون عمان إن السلطان هيثم بن طارق غادر متوجها إلى السعودية في زيارة رسمية برفقة عدد من الوزراء بينهم الداخلية والخارجية وترويج الاستثمار

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وتأتي الزيارة تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية بين السلطنة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وانطلاقًا من حرص قيادتي البلدين على توثيق الروابط المشتركة التي تجمع بينهما.

وسيتم خلال الزيارة "بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالبلدين إلى المستويات التي تلبي تطلعات أبنائهما وتحقق الأهداف المرسومة والغايات المنشودة في كافة المجالات؛ وصولا لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتكفل حاضرًا ومستقبلا أكثر ازدهارًا ورخاءً وإشراقًا" وفق ما أكده البيان الرسمي للزيارة الذي بثته وكالة الأنباء العمانية.

ويرافق الســلطـــان هيثم بن طارق خــلال زيارته وفد رسمـــي رفيــع المســـتوى يضــــم كــــــــلاً مــــن:

1. شهاب بن طارق آل سعيد نــائب رئيـــس الــــوزراء لشــــؤون الدفـــاع

2. خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيـــــــــر ديــــــوان البــــــلاط السلطانـــــي

3. الفريق أول سلطان بن محمد النعمانـــي وزيــــــــــر المكــــــــتب السلــطانـــــــــــــــي

4. حمــود بن فيصــل البوسعيـــــــدي وزيــــــــــــــــــــر الـــداخـــــــليـــــــــــــــــــــــــة

5. بدر بن حمد بن حمود البوسعيـــدي وزيـــــــــــــر الخــــــــــــــارجـــيـــــــــــــــــــة

6. المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزيــــر النقـل والاتصـــالات وتقنيـــة المعلومــات

7. قيــس بن محمــد بن موســى اليـــوســف وزيــر التجـارة والصناعـة وترويج الاستثمـــــــار

8. عبــــدالســــلام بن محمــــد المــــرشــدي رئيـــــــس جهــــاز الاستثمــــــار العُمانــــــــــــي

9. فيصل بن تـركي آل سعيـد سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربية السعودية

إلى ذلك كشف بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية عن تشكيل مجلس تنسيقي بين السلطنة والمملكة العربية السعودية، مشيرا أن المجلس "سيوفر المظلة والمرجعية التي تؤطر المرحلة المقبلة من التعاون بين البلدين"، مؤكدا في الوقت نفسه أن الزيارة ستشمل "التوقيع على كثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في كل المجالات الداعمة للمصالح والمنافع المشتركة".