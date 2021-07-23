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ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس وزراء إسرائيل علاقات التعاون

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد

ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس وزراء إسرائيل علاقات التعاون

الجانبان استعرضا تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية

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دبي – العربية.نت

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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي مع نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.

وناقش الجانبان كذلك، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

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كما استعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية، ولاسيما ما يتعلق بمساعي تحقيق السلام والازدهار لجميع شعوب المنطقة والعالم أجمع.

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت

يذكر أن الخارجية الإسرائيلية افتتحت في 29 يونيو الماضي، سفارتها في الإمارات، مؤكدة أن تلك الخطوة "ستقوي علاقة تل أبيب مع الإمارات".

وكان وزير الخارجية يائير لابيد قد زار الإمارات في ذات اليوم، في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير إسرائيلي منذ أقام البلدان علاقات دبلوماسية العام الماضي.

وكانت الإمارات أعلنت العام الماضي، في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بعد توقيع الطرفين "اتفاقيات إبراهيم".

وانضمت البحرين لاحقا إلى الإمارات في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لتصبحا ثالث ورابع دولة عربية توقعان اتفاقيات سلام بعد مصر والأردن.

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