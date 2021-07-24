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التعاون الخليجي: محادثات فيينا يجب أن تتضمن سلوك إيران

نايف الحجرف
نايف الحجرف

التعاون الخليجي: محادثات فيينا يجب أن تتضمن سلوك إيران

أمين عام مجلس التعاون: وضع لبنان وسوريا والعراق واليمن يشكل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة

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دبي - العربية.نت

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أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، اليوم السبت، ضرورة أن تتضمن محادثات فيينا حول الاتفاق النووي "سلوك إيران وألا تكون مقصورة على إعادة العمل بالاتفاق النووي".

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وانتقد الحجرف في كلمته أمام ملتقى الخليج للأبحاث سلوك طهران، قائلا "المجلس من أشد الداعين إلى احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، "وهو الأمر المؤسف الذي لم تلتزم به إيران في سلوكها لزعزعة استقرار المنطقة، ناهيك عن البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية الإيرانية، ودعمها للميليشيات".

كما أكد أهمية أمن المنطقة قائلا "أمن المنطقة يعتبر ذا أهمية بالغة لأمن العالم"، وحذر من الوضع الراهن في العراق وسوريا ولبنان واليمن، مؤكدا أنه يمثل "تهديدا واضحا ومباشرا لأمن المنطقة واستقرارها".

وأفاد بيان للمجلس بأن الحجرف أشار في كلمته إلى أن هناك تحديات جديدة وحقيقية تواجه منطقه الخليج، مؤكدا موقف المجلس الحازم "لدعم الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

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