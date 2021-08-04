البحرية البريطانية: إخلاء السفينة التي اختطفت بخليج عُمان

أفادت البحرية البريطانية، الأربعاء، أن الخاطفين أخلوا السفينة التي تعرضت للاختطاف قبالة إمارة الفجيرة بخليج عُمان.

وأفادت المصادر البريطانية أن السفينة المختطفة آمنة بعد مغادرة الخاطفين لها قبالة شواطئ الإمارات.

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وقالت هيئة العمليات البحرية البريطانية، إن من صعدوا على متن الناقلة تركوها قبالة ساحل الإمارات والناقلة في أمان وانتهت الواقعة.

وكانت الخارجية الأميركية قالت إنها على علم بتقارير عن حادثة بحرية في خليج عُمان، وعبّرت عن قلقها لما حدث.

وأضافت الخارجية الأميركية أنها ستتحرى الأمر وستواصل تبادل المعلومات والتنسيق مع الشركاء بشأن الحادث، مشيرة إلى أن الرد المناسب على هجوم الناقلة الإسرائيلية "ميرسير ستريت" قادم، وأن واشنطن تتشاور مع الحكومات في المنطقة بشأن الرد.

قبل ذلك نفى الحرس الثوري الإيراني ضلوعه في حادثة السفينة في خليج عُمان قبالة سواحل الإمارات.

كما نفى الحرس بحسب وسائل إعلام إيرانية محلية، ضلوع حلفائه في المنطقة بالحادثة، مشيرا إلى أن ما حصل قد يكون تمهيدا لعمل ضد طهران.