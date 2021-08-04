.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

البحرية البريطانية: إخلاء السفينة التي اختطفت بخليج عُمان

أسفالت برنسيس
السفينة المختطفة

البحرية البريطانية: إخلاء السفينة التي اختطفت بخليج عُمان

المصادر البريطانية أكدت أن السفينة المختطفة آمنة بعد مغادرة الخاطفين لها قبالة شواطئ الإمارات

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفادت البحرية البريطانية، الأربعاء، أن الخاطفين أخلوا السفينة التي تعرضت للاختطاف قبالة إمارة الفجيرة بخليج عُمان.

وأفادت المصادر البريطانية أن السفينة المختطفة آمنة بعد مغادرة الخاطفين لها قبالة شواطئ الإمارات.

وقالت هيئة العمليات البحرية البريطانية، إن من صعدوا على متن الناقلة تركوها قبالة ساحل الإمارات والناقلة في أمان وانتهت الواقعة.

وكانت الخارجية الأميركية قالت إنها على علم بتقارير عن حادثة بحرية في خليج عُمان، وعبّرت عن قلقها لما حدث.

الناقلة الإسرائيلية.. بريطانيا تضغط على إيران في مجلس الأمن إيران ميليشيات إيران الناقلة الإسرائيلية.. بريطانيا تضغط على إيران في مجلس الأمن
إسرائيل: نبقي الخيارات مفتوحة بالتحرك بمفردنا ضد إيران إيران ميليشيات إيران إسرائيل: نبقي الخيارات مفتوحة بالتحرك بمفردنا ضد إيران

وأضافت الخارجية الأميركية أنها ستتحرى الأمر وستواصل تبادل المعلومات والتنسيق مع الشركاء بشأن الحادث، مشيرة إلى أن الرد المناسب على هجوم الناقلة الإسرائيلية "ميرسير ستريت" قادم، وأن واشنطن تتشاور مع الحكومات في المنطقة بشأن الرد.

قبل ذلك نفى الحرس الثوري الإيراني ضلوعه في حادثة السفينة في خليج عُمان قبالة سواحل الإمارات.

كما نفى الحرس بحسب وسائل إعلام إيرانية محلية، ضلوع حلفائه في المنطقة بالحادثة، مشيرا إلى أن ما حصل قد يكون تمهيدا لعمل ضد طهران.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
تصوير بتقنية المايكرو.. رصد وجوه خفية لمخلوقات لا تُرى بالعين المجردة تصوير بتقنية المايكرو.. رصد وجوه خفية لمخلوقات لا تُرى بالعين المجردة
راغب علامة: توقعت انهيار لبنان.. لكن لم أتوقع تواطؤ هؤلاء راغب علامة: توقعت انهيار لبنان.. لكن لم أتوقع تواطؤ هؤلاء
الأكثر قراءة
يلتهم أطرافه بأسنانه.. شاهد طفلاً مصرياً مصاباً بمرض نادر يلتهم أطرافه بأسنانه.. شاهد طفلاً مصرياً مصاباً بمرض نادر
ابدأ بتناولها من اليوم.. 5 أطعمة تؤخر علامات الشيخوخة ابدأ بتناولها من اليوم.. 5 أطعمة تؤخر علامات الشيخوخة
هيئة مراقبة بريطانية ترجح خطف سفينة قبالة الإمارات.. وإيران تنفي هيئة مراقبة بريطانية ترجح خطف سفينة قبالة الإمارات.. وإيران تنفي
انتحار 4 رجال أمن ممن تعاملوا مع هجوم الكونغرس انتحار 4 رجال أمن ممن تعاملوا مع هجوم الكونغرس
"بكير يا بنتي".. طفلة الـ7 سنوات تفجع لبنان برصاص طائش
راغب علامة: توقعت انهيار لبنان.. لكن لم أتوقع تواطؤ هؤلاء راغب علامة: توقعت انهيار لبنان.. لكن لم أتوقع تواطؤ هؤلاء
قبل أن تذهب
تركيا تجفف الفرات لتولد الكهرباء وتترك شعوب العراق وسوريا عطشى
تركيا تجفف الفرات لتولد الكهرباء وتترك شعوب العراق وسوريا عطشى
اكتشف المزيد