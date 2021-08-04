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مجلس التعاون الخليجي: على المجتمع الدولي الضغط على الحوثي لضمان أمن الملاحة البحرية

نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف
اليمن والحوثي

مجلس التعاون الخليجي: على المجتمع الدولي الضغط على الحوثي لضمان أمن الملاحة البحرية

مجلس التعاون الخليجي يدعو المجتمع الدولي للضغط على الحوثي لتفادي كارثة جراء "صافر"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي للضغط على جماعة الحوثي للسماح للفريق الأممي بمعاينة وفحص خزان النفط (صافر) بأسرع وقت، وذلك لتفادي كارثة بيئية واقتصادية وشيكة.

وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان، إن ذلك جاء خلال لقاء الحجرف مع سفيرة هولندا لدى السعودية جانييت ألبيردا، حيث تم استعراض التطورات الإقليمية المتعلقة بما شهده خليج عمان من حوادث.

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وأضافت أن الجانبين أكدا ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة في الممرات المائية، وكذلك تحميل المتسبب مسؤولية ذلك وفقا للقانون الدولي لضمان عدم تكرار مثل تلك الاعتداءات.

وأشارت الأمانة إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وأولويات التعاون بين مجلس التعاون وهولندا، وكذلك تبادل وجهات النظر حول تعزيز العلاقات بين الجانبين ودعمها وتطويرها لخدمة المصالح المشتركة بين الجانبين.

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