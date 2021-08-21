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الإمارات تعلن استضافة 5000 لاجئ أفغاني مؤقتاً

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Ministry of Foreign Affairs in Abu Dhabi وزارة الخارجية الإماراتية
وزارة الخارجية الإماراتية

الإمارات تعلن استضافة 5000 لاجئ أفغاني مؤقتاً

تسهيل عمليات الإجلاء لنحو 8500 من الأجانب من أفغانستان

دبي - العربية.نت

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قبيل توجههم إلى دولة أخرى، أعلنت دولة الإمارات موافقتها على استضافة 5000 من المواطنين الأفغان الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان.

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في التفاصيل، كشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات، وبطلب من الولايات المتحدة الأميركية ستستضيف المواطنين الأفغان بشكل مؤقت، قبل سفرهم إلى دول أخرى.

كما من المقرر أن يغادر المواطنون الأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى دولة الإمارات من العاصمة كابول خلال الأيام القادمة، على متن طائرات أميركية.

و أعلنت الوزارة أن اللاجئين الأفغان سيبقون في البلاد لمدة 10 أيام.

عشرات الرحلات الجوية

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية بالتزامن مع قيام دولة الإمارات مؤخراً، بتسهيل مغادرة عشرات الرحلات الجوية التي تقل مئات المواطنين الأجانب من أفغانستان، بما في ذلك عدد من الدبلوماسيين والموظفين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمنظمات غير الحكومية إلى مطارات الدولة.

كما قامت الدولة أيضاً بتسهيل عمليات الإجلاء لنحو 8500 من الأجانب من أفغانستان وذلك باستخدام طائراتها وعبر مطاراتها، وذلك وفقاً لبيان أصدرته وزارة الخارجية الإماراتية.

التزام بتعزيز التعاون

بدوره ، أكد سعادة سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية أن هذه المبادرة تعد دليلا على التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي، خاصة في أوقات الحاجة.

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كما أوضح أن بلاده تسعى على الدوام إلى الحلول السلمية والمتعددة الأطراف وتحرص على مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لدفع الجهود الرامية لمساعدة الشعب الأفغاني خلال هذه الفترة.

الجدير ذكره أن الولايات المتحدة تعمل منذ أيام، على إجلاء آلاف الأفغان الذين تعاملوا معها خلال حملتها العسكرية في أفغانستان وذلك بعد وصول حركة طالبان إلى السلطة في البلاد.

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