بايدن يبحث هاتفيا مع ولي عهد أبوظبي ملفات إقليمية ودولية

قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، اليوم الأحد، إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحث هاتفيا مع الرئيس الأميركي جو بايدن عددا من القضايا والتطورات في الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأضافت الوكالة الرسمية أن بايدن عبّر خلال الاتصال "عن شكره وتقديره للدعم والتسهيلات التي قدمتها دولة الإمارات في عمليات إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأميركيين من أفغانستان إضافة إلى مواطني الدول الصديقة بجانب الأفغان الذين يحملون تأشيرات هذه الدول".

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وقال الرئيس الأميركي: "نقدر عالياً جهود دولة الإمارات الإنسانية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأميركيين وموظفي السفارات".