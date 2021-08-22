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قطر تحدد الثاني من أكتوبر موعداً لأول انتخابات تشريعية

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أمير قطر
قطر

قطر تحدد الثاني من أكتوبر موعداً لأول انتخابات تشريعية

سينتخب القطريون 30 عضواً في المجلس المؤلف من 45 مقعداً

دبي - العربية.نت

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قالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر، اليوم الأحد، مرسوماً بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى في الثاني من أكتوبر القادم.

وأفاد مرسوم صادر عن أمير قطر ونشره مكتبه بأن أول انتخابات تشريعية ستُجرى في البلاد في الثاني من أكتوبر، لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى.

وسينتخب القطريون 30 عضوا في المجلس المؤلف من 45 مقعدا، وسيظل الأمير يعين باقي الأعضاء. وسيملك المجلس سلطة تشريعية وسيقر السياسات العامة للدولة والميزانية.

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