إسرائيل تعين أول سفير لها لدى البحرين

عينت إسرائيل أول سفير لها لدى البحرين بعد إقامة علاقات دبلوماسية مع المملكة العام الماضي، وذلك وفق ما ذكر حساب باللغة العربية للحكومة الإسرائيلية على تويتر.

وعمل السفير إيتان نائيه لثمانية أشهر رئيساً مؤقتاً للبعثة الإسرائيلية في الإمارات، أول دولة خليجية تقيم معها إسرائيل علاقات دبلوماسية، وكان ذلك في أغسطس من العام الماضي، وفق رويترز.

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يذكر أنه في سبتمبر 2020، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقين بوساطة أميركية لإقامة علاقات مع إسرائيل، في خطوة حذا السودان والمغرب حذوها لاحقاً.

سفير البحرين في إسرائيل

ووصل خالد يوسف الجلاهمة، أول سفير بحرينيي لدى إسرائيل، إليها هذا الأسبوع.

كما التقى الجلاهمة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الذي هنأه بوصوله وعلى الافتتاح المتوقع لسفارة البحرين في إسرائيل، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وعقب الاجتماع صرح لبيد أن "افتتاح سفارة مملكة البحرين في إسرائيل خطوة أخرى نحو سلام حقيقي في الشرق الأوسط".